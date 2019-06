Tra le idee avute dal Torino per rinforzare la squadra di Walter Mazzarri in vista della prossima stagione c'è anche quella di riportare sotto la Mole Simone Verdi. L'esterno d'attacco del Napoli ha già vestito la maglia granata dal 2011 al gennaio 2013 ma, all'epoca, era all'inizio della propria carriera ed era un giocatore ben diverso da quello che conosciamo oggi.



Il Napoli ha però fatto sapere al Torino di non essere intenzionato a lasciar partire Verdi e per il presidente Urbano Cairo sarà difficile convincere Aurelio De Laurentiis a cambiare idea. Più probabile che sia il Torino a cambiare obiettivi.