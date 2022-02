Prima il ko nel derby di andata, con il gol partita di Locatelli a pochi minuti dalla fine, poi la beffa Gatti, con il difensore che la sera del 30 gennaio ha deciso di accettare l’offerta della Juventus nonostante per il suo passaggio al Torino fosse già tutto fatto. Manca ancora qualche ora alla partita di questa sera è la squadra bianconera è già avanti per 2-0 su quella granata. Ora però c’è il campo, 90 minuti che possono far dimenticare il gol di Locatelli o lo sgarbo Gatti per lasciare spazio alla gioia di quella che sarebbe la prima vittoria in un derby giocato all’Allianz Stadium: ma il Torino è riuscito a portare a casa i tre punti dal campo bianconero. Solo tanti rimpianti e delusione.



Quello di questa sera sarà, con ogni probabilità, l’ultimo derby di Andrea Belotti: alla Juventus ha già segnato tre gol, tutti però ininfluenti per il risultato finale (in tutte e tre le occasioni è stata poi la formazione bianconera a vincere). Che il Gallo tenga alla maglia granata e ai tifosi è assodato (certo, se decidesse di rinnovare il contratto e restare sarebbe un’altra testimonianza molto gradita del suo amore) se fosse proprio lui a decidere il derby, a regalare a tutto il popolo granata quella gioia che negli ultimi anni è stata provata così poche volte, sarebbe il finale perfetto della sua storia al Toro. Sempre ammesso che la storia debba finire veramente a giugno.