Prima c'era il Sarrismo, quella palla che continuava a girare dai piedi di un giocatore del Napoli all'altro a cui il Torino ha sempre faticato a costruire una degna opposizione (quindici i gol segnati negli ultimi due anni, in quattro partite, dagli azzurri ai granata). Ora che Sarri è emigrato in Inghilterra ed è arrivato Ancelotti sulla panchina dei partenopei le cose per il Torino non sono affatto migliorate. Anzi. Ancora una volta la formazione granata non è riuscita a entrare in partita, venendo surclassata non solo nel risultato, ma anche sul piano del gioco.



Contro il Napoli non ha funzionato praticamente nulla: la coppia Belotti-Zaza, schierata per la prima volta dall'inizio da Mazzarri, non convinto neppure questa volta. I due non solo non si sono mai trovati, ma nemmeno hanno provato molto a cercarsi. L'allenatore granata dovrà lavorare ancora molto per far in modo che i due centravanti possano coesistere, diventare insieme l'arma da schierare per scardinare le varie difese. Se l'attacco non ha convinto, non ha di certo fatto meglio la difesa: Moretti e Izzo hanno regalato un gol a testa al Napoli, il primo rinviando addosso a un compagno di squadra (Nkoulou) un pallone che sarebbe stato da spazzare, il secondo facendosi portare via il pallone da Mertens a centrocampo e innescando così il contropiede letale del Napoli.



“Avrei voluto fare sette cambi già all'inizio” ha dichiarato Mazzarri nel post partita. Comprensibile la frase pronunciata dall'allenatore granata, meno comprensibile il fatto che fino al 77' l'unico cambio effettuato sia stato Soriano per Meité. Sia Parigini che Edera sono entrati in campo troppo tardi per poter dare il proprio contributo e cercare di cambiare il corso di un partita iniziata male e finita peggio. Insomma, in casa Torino non ha funzionato praticamente nulla.