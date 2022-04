Il nome che spicca sul tabellino diè quello di, l’autore delle doppietta che ha permesso alla squadra granata di tornare a quella vittoria che in casa mancava addirittura da gennaio. Ma ancora più che in altre partite,. Il tecnico croato ha avuto finora il grande merito di essere riuscito a rivitalizzare e far crescere i giocatori della sua rosa: la differenza di rendimento dei variè sotto gli occhi di tutti, ma chi finalmente si è consacrato davvero è proprio il centrocampista serbo.A inizio stagione sembrava un azzardo il fatto che Lukic avesse scelto di indossare il numero 10. E come biasimare chi aveva storto il naso tra i tifosi, d’altronde il rendimento del centrocampista negli anni precedente era stato sì sufficiente ma non di certo eccezionale, con i vari allenatori che gli hanno anche spesso cambiato ruolo cercando quello in cui potesse esperimenti al meglio, senza però riuscire a trovare la sua ideale collocazione tattica., trasformandolo in un centrocampista importante che oggi potrebbe tranquillamente far parte delle rose anche delle otto squadre che lottano per l’Europa.“Ho puntato molto su Lukic e sulla sua crescita e sono contento di come sta andando” ha dichiarato Juric al termine di Torino-Spezia. Contenti del rendimento del numero 10 lo sono certamente tutti e la doppietta messa a segno contro i liguri è il giusto premio per il suo lavoro e per quello dell’allenatore.