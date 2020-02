Moreno Longo allenatore, Antonino Asta tra i suoi collaboratori: un Torino così granata in quindici anni di presidenza di Urbano Cairo non lo avevamo mai visto. C’è chi sostiene che il loro ingaggio sia stata una mossa del presidente per cercare di placare una contestazione sempre più forte, chi si chiede cosa abbia spinto due come Moreno e Antonino ad accettare l’offerta ricevuta e provare a curare una squadra di saluta apparsa nell’ultima settimana gravemente malata. Ma in fondo non c’è tifoso granata, anche il più deluso, a cui non sia spuntato almeno mezzo sorriso in volto pensando a Longo e Asta.



Chi ama il Toro, chi sa cos’è, ha sempre sognato di vedere professionisti preparati, dal cuore granata, in società e sul campo: in passato non sempre questa scelta ha poi pagato, ma le qualità tecniche oltre che umane) di Longo e Asta non sono in discussione. La sfida che in questi mesi dovranno cercare di portare a termine è complicata, ma entrambi in passato hanno già dimostrato di saper realizzare ciò che all’apparenza sembrava impossibile (lo scudetto Primavera del 2015 o il derby del 3-3 insegnano).



Longo ha iniziato la sua avventura da allenatore del Toro con una conferenza stampa schietta, sincera ma che ha sprizzato granatismo da tutti i pori. Ha subito aperto le porte di un Filadelfia che era diventato una sorta di bunker, un’area protetta, un centro di allenamento qualsiasi ben diverso da quello che è stato e che dovrebbe ancora essere: ha iniziato la sua missione di granatizzazione dello spogliatoio, cercando di alimentare quell’attaccamento alla maglia che lo contraddistingue. Attenzione però, Longo non è “solo” un cuore Toro: è prima di tutto un tecnico bravo, preparato, serio, voglioso di migliorare ancora, che finora è riuscito a ottenere risultati importanti su qualsiasi panchina. E se ora si può guardare con un po’ più di fiducia e ottimismo al futuro e proprio perché conosciamo le qualità di Longo e Asta. Bentornati.