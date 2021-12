“La Coppia Italia è un obiettivo”. Non c’è anno che questa frase non venga ripetuta come se fosse un mantra,. E’ successo anche ieri, con ilche ha detto addio al torneo ai sedicesimi di finale contro la: ma non sono né l’eliminazione né la sconfitta il vero problema che va individuato nei messaggi arrivati dal campo. Dopo il gol del 2-1 di Verre, nonostante ancora i tanti minuti di giocare, la squadra granata si è spenta,Il primo giocato mandato in campo dalla panchina, per cercare di arrivare al 2-2, non è stato uno dei titolari (uno traper intenderci) ma il quasi debuttante: il giovane svedese in questa stagione aveva collezionato appena 2/3 minuti in tutto il campionato, al Ferraris è stato lanciato per dare il là alla rimonta. Nel frattempo in campo c’erano anche(nonostante la presenza in panchina di),(quest’ultimo, va detto, è stato uno dei pochi a salvarsi) all’esordio da titolari e unormai fuori dai piani alla seconda presenza dal primo minuto di tutta la stagione. Insomma, non proprio la formazione migliore, men che meno quella di una squadra che considera realmente la Coppa Italia un obiettivo.MaPerché risparmiare i titolari per un campionato che il Torino sta conducendo con una media punti da metà classifica? Non è in lotta per la qualificazione a una coppa europeo (sebbene Juventus e Roma abbiano appena 6 punti in più), non lo è neppure per la salvezza (il margine sul Genoa, terzultimo, è di 12 punti).