Sono trascorse diverse ore dal triplice e ancora si fa fatica a credere che la partita contro lasia reale, che nonostante tutti i problemi legati al Covid (assenze, giocatori recuperati all’ultimo minuto, pochi allenamento sulle gambe) ilsia riuscito a strapazzare così un avversario tosto come la Fiorentina.Se non si parlasse del Torino, dopo questo 4-0 e dando un’occhiata alla classifica sarebbe facile per chiunque iniziare a sognare:. Certo il recupero contronon sarà facile, le qualità e la forza dei bergamaschi sono note a tutti ma questo Torino ha finora dimostra di potersela giocare contro qualunque avversario. Solamente la Fiorentina nel girone d’andata era riuscito a schiacciare la squadra di, salvo poi essere tritata ieri, surclassata sotto ogni punto di vista.: per prima cosa, poi non guasterebbe di certo, anche se è oggettivamente complicato trovare a stagione in corso calciatori che possano davvero far crescere la squadra senza rompere gli equilibri interni. Solo se queste condizioni (in particolar modo la prima) dovessero verificarsi si potrà davvero tornare a sognare: ora è meglio lasciarsi accontentarsi di godere di una semplice ma entusiasmante vittoria.