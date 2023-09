è quanto manca alla scadenza del contratto di. Non molto ma per il tecnico è ancora presto per decidere cosa fare in futuro: se ne riparlerà più avanti, quando sarà più chiaro dove potrà arrivare il Torino. Perché alla fine tutto giro intorno agli obiettivi: l'allenatore è stato chiaro sotto questo punto di vista, non vuole restare per vivacchiare a metà classifica, non si accontenta di raggiungere la sufficienza. Vuole di più, vuole quello che anche i tifosi desiderano, vuole un Torino che faccia il salto di qualità e riesca a raggiungere l'Europa.Il mercato è chiuso da quasi un mese e ora tocca però proprio allo stesso Juric riuscire a guidare la macchina che gli è stata messa a disposizione verso le prime sette posizioni. Finalmente, c'è un attaccante in grado di fare la differenza come lo è, la difesa è rimasta la stessa dell'anno scorso e a centrocampo c'è unn più. Sarà il campo a dire se sarà un Torino da Europa oppure no. L'impressione però è che sia un Torino che comunque ha voglia di crescere e di migliorare:Il tecnico ha chiesto del tempo prima di parlare del rinnovo ma prima arriverà una decisione meglio sarà per tutti: ciò che è, ecco perché sarebbe meglio che la questione del rinnovo di Juric venisse risolta al più presto.