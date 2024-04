Torino, serve un bomber da doppia cifra: idea Pinamonti

41 minuti fa



L'attacco del Torino per la prossima stagione vedrà una piccola ma importantissima rivoluzione. Pellegri e Sanabria diranno addio, su Okereke dovrà essere presa una decisione importante ma ciò che più preme alla società di Urbano Cairo è affiancare a Duvan Zapata un altro bomber da doppia cifra di gol stagionale.



Per questo motivo, riporta Tuttosport, la nuova linea "italiana" intrapresa dal club con Buongiorno, Ricci e Bellanova sta portando il club granata su un altro bomber azzurro che, nonostante le difficoltà del Sassuolo, sta comunque dando un grosso contributo in zona gol. Si tratta di Andrea Pinamonti, centravanti ex-Inter classe 1999 che il club nervoerde contabilizzò per circa 20 milioni quando lo strappò ai nerazzurri.