Anche quest’anno è già finito tutto? Domanda lecita che i tifosi delsi stanno ponendo dopo il ko di Firenze. I più ottimisti credono ancora che la stagione possa essere salvata e che ci sia il tempo per recuperare i punti persi e guadagnare posizioni. D’altronde, al di là del passo falso di ieri al Franchi, l’andamento degli ultimi due mesi lascia ben sperare e la classifica è ancora corta. Ma c’è anche chi sta rivedendo lo stesso identico copione che tante volte è andato in scena negli ultimi anni, con il Torino protagonisti di un campionato tranquillo di metà classifica ma senza lottare veramente per un posto in Europa.Il rischio che ad avere ragione siano i secondi è alto, perché l’impressione è che a questo Torino manchi ancora qualcosa per poter davvero lottare per le prime sette posizioni. La fase difensiva funziona bene ma numeri dell’attacco sono da Serie B:nonostante la presenza di giocatori, come, che di gol nelle gambe ne hanno parecchi.Se una squadra come il Torino fa così tanta fatica a trovare il gol, non è solo una questione di calciatori: i problemi sono altri e tocca a Juric trovare il modo per risolverli. Da quando siede sulla panchina del Torino le sue squadre non hanno mai brillato in fase offensiva e i problemi realizzativi sono sempre stati presenti ma questa non può essere una giustificazione. Il tecnico deve trovare una soluzione al problema del gol, a prescindere da ciò che accadrà nel mercato di gennaio:(ma non sembra essere questo il caso)Perché non è possibile che una squadra con giocatori comee tutti gli altri abbia il terzo peggiore attacco del campionato.