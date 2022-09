Perdere così fa me. Dopo avere giocato alla pari dell’Inter, con Samir Handanovic che è stato il migliore in campo con le sue tante parate decisive, con un errore di Emirhan Ilkhan che non ha letto al meglio il taglio di Marcelo Brozovic sul cross di Nicolò Barella in occasione del gol. Una disattenzione figlia dell’inesperienza, d’altronde il centrocampista turco ha appena 18 anni ed è alla sua terza presenza in serie A, la prima in uno stadio importante e difficile come quello di San Siro.



Non prendiamocela però con Ilkhan per questa sconfitta, semmai il problema è nel fatto che in un momento così delicato della partita, con il risultato bloccato sullo 0-0 e l’Inter che aveva iniziato a spingere, Paro non avesse in panchina altri centrocampisti da mettere in campo al posto di Linetty che stava accusando un problema ai flessori. Il mercato estivo non ha portato quel centrocampista muscolare tanto chiesto da Juric e, ora che Ricci è indisponibile per un infortunio al polpaccio, Paro non ha avuto altra scelta che puntare sul diciottenne centrocampista turco che era entrato anche bene in partita, con una bella apertura per Radonjic che è poi riuscito ad andare alla conclusione respinta però dal solito Handanovic.



Ilkhan ha tutto per crescere e diventare un giocatore importante per il Torino, ha solo bisogno di tempo e anche che gli venga concessa la possibilità di sbagliare, senza troppe pressioni. Anche un errore come quello commesso a San Siro lo aiuterà a migliorare.