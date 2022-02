Una flebile speranza chepossa rinnovare il contratto e restare alc’è sempre stata, ora però. E non solo perché in campo il Gallo sta dimostrando di essere ancora con la testa orientato al 100% per fare il bene del Toro, ma anche per via delle ultime dichiarazioni di. “Belotti? Uno spiraglio c’è. Ci sono spiragli per tutto: Andrea è attaccato a questa maglia, questa città e sente l’affetto da parte di tutti” ha dichiarato il direttore tecnico granata.Quanto sarebbe importante per il Torino tenere Belotti lo si è capitato nelle ultime partite: due gare e mezzo giocate dopo essere rientrato e due gol segnati (più uno annullato per un fuorigioco di Pobega che era alle sua spalle)., mentre il Torino offriva buone prestazioni e guadagnava punti anche senza il Gallo,, c’era anche chi sosteneva che il Torino giocasse meglio con, per fortuna ci sono i numeri a dare sentenze: da quando è al Toro Belotti è sempre andato in doppia cifra, anche nelle sue stagioni peggiori, quest’anno ha finora realizzato 4 gol nonostante i vari problemi fisici che lo hanno limitato (la sua media è di 1 gol ogni 164 minuti, quella di Sanabria è di 1 gol ogni 325 minuti per fare un paragone).Se Belotti dovesse andare via non sarà facile sostituirlo, per questo il suo rinnovo sarà fondamentale. Uno spiraglio c’è, come ha ricordato Vagnati, va fatto di tutto per far in modo che si allarghi sempre di più e che il Gallo possa decidere di restare il capitano del Torino.