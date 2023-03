Rientra un giocatore, se ne fa male un altro. Ormai Juric deve convincere con uno stato di emergenza perenne, una volta riguarda la difesa, un’altra volta l’attacco e ora è il turno del centrocampo. La partita contro il Sassuolo sembrava essere, finalmente, quella del debutto da titolari della coppia Ricci-Ilic in mezzo al campo invece, dopo due mesi che il serbo è arrivato a Torino, i due non sono ancora riusciti a giocare insieme dal 1’, solo qualche spezzone a gara in corso.



Prima il problema muscolare di Ilic, poi quello al polpaccio di Ricci e ora si è di nuovo fermato il calciatore serbo: una serie di sfortunati eventi che danno però ragione a Juric quando sosteneva che Ilic non sarebbe dovuto arrivare in sostituzione di Lukic ma in aggiunta. E meno male che il tecnico può contare su un Linetty sorprendente, che sta disputando una stagione a livelli che nei suoi precedenti due anni a Torino non aveva mai raggiunto. E poi ci sono i giovani Adopo e Gineitis, che Juric ha fin qui impiegato con il contagocce, anche se quando è stato utilizzato il francese ha sempre fatto bene.



Ora non resta che sperare che Ilic si riprenda al più presto dall’infortunio alla caviglia perché il Torino ha bisogno di lui, delle sue geometrie in mezzo al campo. E anche perché questo stato di emergenza perenne non aiuta di certo nella corsa a quello che potrebbe essere l’ultimo posto per la qualificazione a una coppa europea.a