Fare quello che non si è riusciti a portare a termine in estate: è questo l’obiettivo del Torino nel mercato di gennaio. Un mercato che, usando le parole di Ivan Juric, dovrà essere “più coraggioso”, si dovrà puntare più sui giovani di talento da portare sotto la Mole per farli crescere alla corte del tecnico croato. Giovani come Luca Moro, per esempio, che la società granata sta seguendo in vista della prossima estate dopo che nelle prima parte di campionato ha fatto vedere ottime cose in serie C con il Catania.



Il dt Davide Vagnati non dovrà però soltanto comprare, dovrà anche riuscire a vendere: in estate sono partita giocatori come Lyanco e Meité, che non rientravano più nei piani societari, ma sono rimasti i vari Armando Izzo, Daniele Baselli, Tomas Rincon, Simone Verdi e Simone Zaza. Tutti e cinque sono ai margini del progetto, hanno collezionato pochi minuti di gioco nella prima parte di stagione e hanno ingaggi pesanti di cui il presidente Urbano Cairo si libererebbe volentieri per abbassare le spese.



La finestra di gennaio solitamente non è quella più appropriata per le rivoluzioni, per i grandi colpi (anche se proprio un anno fa gli arrivi di Rolando Mandragora e Antonio Sanabria furono fondamentali per la salvezza) e neppure per le numerose cessioni: dovrà essere bravo Vagnati perché il progetto abbozzato in estate non può subire interruzioni ma deve poter prendere piede il più rapidamente possibile.