Non è un caso che ilsia tornato a vincere proprio quando è tornato titolare, l’unico vero centravanti a disposizione di: c’era l’exa guidare l’attacco nella partita contro ildello scorso 5 settembre (fino a ieri quella dell’ultima vittoria in campionato), c’era martedì nel 4-0 ale c’era soprattutto ieri a Udine. Il gioco del calcio è semplice,, in maniera un po’ colorita, l’aveva spiegata alla perfezione in quella che è diventata la sua citazione più celebre: “”. E proprio l’attaccante capace di fare gol al Torino in questa prima parte di stagione è mancato tantissimo: Pellegri è stato limitato da alcuni problemi fisici e ha giocato poco, Juric lo ha rispolverato nelle ultime due gare, contro Cittadella e Udinese, e sono arrivate due vittorie (entrambe con i gol del numero 11).Certo di esempi di squadre che hanno vinto e convinto giocando intere stagioni senza un vero centravanti ce ne sono diversi: dalladialdipassando ovviamente per ildi. Ma avere gente comecome “falso nove” non è lo stesso che avere(pur essendo il croato un ottimo giocatore) e completamente differente è anche il contorno. Al Torino serve un centravanti di ruolo a finalizzare il gioco: non c’è più, non resta che sperare che Pellegri possa finalmente esplodere e mostrare tutto quel potenziale che non è ancora riuscito a esprimere in questi anni per via di troppi problemi fisici.