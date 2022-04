Forse è troppo presto per parlare dell’attacco deldella prossima stagione, anche perché il momento della decisione finale diriguardo al futuro non è ancora arrivato, però è giunto il momento per testare chi potrebbe essere il sostituto del Gallo in caso di addio:. “Non abbiamo ancora preso in considerazione l’argomento” ha spiegatoin conferenza stampa parlando proprio della possibilità che sia l’exa raccogliere l’eredità di Belotti in caso di addio, cercando anche di allontanare le questioni legate al calciomercato da questo finale di stagione, però è innegabile cheIl Gallo sarà costretto a saltare per un problema muscolare le gare controed(dovrebbe poi tornare a disposizione per il Verona e la Roma) e Pellegri, così come accaduto nel secondo tempo contro la Lazio, avrà la possibilità di mettersi in mostra, dimostrare ache vale la pena spendere inecessari per riscattarlo dal Monaco e puntare su di lui per il futuro, a prescindere da quel che deciderà di fare Belotti.Da quando ha lasciato il Genoa per trasferirsi al Monaco, Pellegri è stato tormentato dagli infortuni e non è mai riuscito a giocare con continuità e a esprimere le sue potenzialità. Juric, che al Genoa lo aveva fatto esordire da giovanissimo, lo ha voluto al Torino per recuperarlo sotto ogni aspetto e rilanciarlo: alla vigilia di Pasqua il centravanti ha trovato il suo primo gol in maglia granata.