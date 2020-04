E’ a casa, come tutti da diverse settimane, ma continua a lavorare con la stessa dedizione e professionalità come se fosse al Filadelfia. Moreno(e il suo staff) è in costante contatto con tutti i giocatori, spiega anche la tattica in collegamento video, continua ad allenare i suoi perché siano pronti quando il campionato riprenderà. “Ho firmato fino al 30 giugno senza pensare alla riconferma ma solo di cercare di guadagnarmela” ha dichiarato qualche giorno fa in un’intervista a Sky. E anche da casa sta facendo di tutto per guadagnarsi la conferma.. Nel calcio contano poi anche i risultati, certo, ma ilun allenatore così non lo aveva da troppo tempo: un tecnico serio, preparato, capace come pochi altri di lavorare e valorizzare i giovani, ma anche innamorato della propria squadra, di cui ne conosce la storia e i valori. Un tecnico che ha firmato un contratto di pochi mesi, fino al 30 giugno, ma che ora in tanti sperano possa firmare presto anche il rinnovo.Quando questo stato di allerta rossa per via del Coronavirus sarà cessato, quando il calcio (oltre che la vita) riprenderà il suo consueto corso, anche il Torino avrà bisogno di certezze per essere più forte, per raggiungere la salvezza e iniziare a progettare al più presto il futuro.