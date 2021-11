Ilvisto a La Spezia non è sembrato quello solito diha fatico ha creare nitide occasioni da rete, ha sofferte le ripartenza avversarie e ha incassato una sconfitta senza neppure potersi consolare per la buona prestazione, come avvenuto ad esempio contro, ile il. Di fronte stavolta non c’era però una “grande” del campionato ma una squadra dai mezzi tecnici non certo strabiglianti ma che ha dimostrato di avere maggiore fame.Se non fosse stato per, schierato a sorpresa al posto di Verdi nella formazione titolare (era stato lo stesso Juric ad annunciare il turno di risposo per il belga), non ci si sarebbe neppure accorti che il Torino era quello di quest’anno. Senza, Juric ha dovuto rispolverarein mezzo al campo e nella ripresa ha mandato in campo anche, tutti giocatori che non rientrano più nei piani societari e che a gennaio (se arriveranno offerte) potrebbero essere ceduti. Avrebbe dovuto giocare anche, annunciato alla vigilia dallo stesso allenatore, ma poi lasciato in panchina., più Praet e nella ripresa anche Pjaca,Sono bastati 90 minuti per evidenziare tutta la differenza tra lo squalificato Pobega e i “vecchi” Rincon e Baselli, oltre che per capire, semmai ce ne fosse stato ancora bisogno, il motivo per cui Juric continua a chiedere rinforzi e, inevitabilmente, anche cessioni.