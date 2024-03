Toromania: Sanabria-Vanja, gli eroi che non ti aspetti

Andrea Piva

Il calcio è bello perché non è mai scontato, è in grado di sorprendere sempre, di elevare a protagonisti i personaggi della storia che meno ti aspetto. E' così che dalla trasferta di Napoli il Torino è tornato con un punto in tasca grazie al gol in rovesciata di Antonio Sanabria e alcune ottime parate di Vanja Milinkovic-Savic, i due giocatori che più di tutti nell'ultimo periodo erano finiti nel mirino della critica per le loro prestazioni insufficienti. Gli errori del portiere, di cui aveva parlato anche Ivan Juric, sono costati diversi punti contro la Lazio e la Roma, così come i gol sbagliati dall'attaccante, che in certi casi era stato sì sfortunato (vedasi il palo preso contro la Lazio) ma in altri deve recitare il mea culpa per non aver sfruttato le occasioni avute.



Sanabria e Milinkovic-Savic sono gli eroi che non ti aspetti del Maradona, quelli che tengono ancora viva la speranza di qualificazione a una coppa europea. Certo in questo weekend bisognerà sperare nei passi falsi di Lazio e Fiorentina, rispettivamente contro Udinese e Roma, per non staccarsi troppo dall'ottavo posto che, grazie al buon cammino nelle tre coppe delle squadre italiane in questa stagione, potrebbe valere l'accesso alla prossima Conference League. Juric nel frattempo si gode la bella serata dell'attaccante e del portiere, sperando che quel gol in rovesciata e quelle parate su Kvaratskhelia possano essere benzina per la loro autostima e trascinarli in un periodo positivo, dopo averne vissuto uno negativo. Ne gioverebbe tutto il Torino.