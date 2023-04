A sentire le parole di“Ci sentiamo danneggiati, non basterebbe una puntata ma bisognerebbe fare una serie TV per dire tutto quello per cui siamo arrabbiati” ha tuonato l’allenatore biancoceleste. Eppure, guardando la partita,: certi contatti Ghersini non li ha mai fischiati, né da una parte né dall’altra (atterrato daal limite dell’altro, altri contatti dubbi ai danni di): certo l’arbitraggio può essere discusso, può essere considerato insufficiente ma una vera squadra danneggiata non c’è.Non c’è una squadra danneggiata perché, il terzino della Lazio si è lasciato cadere in area non appena ha sentito minimamente appoggiata la mano dell’avversario (non è stato né spinto, né trattenuto vistosamente). Non è può sentirsi danneggiata la Lazio. E per quanto riguarda la gestione dei cartellini, è vero chesarebbe stato da ammonire ben prima che si prendesse il giallo per aver trattenuto il pallone per perdere tempo (cosa che non avrebbe certamente fatto se fosse stato già ammonito) ma questo fa sempre parte del metro di giudizio avuto da Ghersini per tutta la partita, da entrambe le parti. Non è stata danneggiata la Lazio.