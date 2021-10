. La squadra diieri non è scesa in campo con l’intento di strappare un puntuncino, anzi: nel primo tempo ha fatto la partita, ha provato a imporre il proprio gioco e ha anche sfiorato la rete in un paio di occasioni. Poi nella ripresa qualcosa è cambiato: la Juventus ha iniziato a spingere e il Torino ha subito sempre più passivamente la manovra avversaria, si è abbassato, ha pensato più a difendersi che ad attaccare, iniziando forse a pensare che uno 0-0 poteva andare bene. E’ così che alla fine ha subito la rete di Locatelli che ha deciso la partita.fuori, dentro(adattato a fare la punta) e un mediano di rottura come. Certo in panchina Juric non aveva molte alternative in attacco (sono tutti infortunati) e forse proprio per questo avrebbe dovuto chiedere uno sforzo in più al centravanti e al trequartista anziché toglierli, perchéE’ così che dopo il gol di Locatelli, quando si sarebbe dovuto attaccare a testa bassa alla ricerca dell’1-1, il Torino si è ritrovato senza giocatori offensivi in campo.Per la ventesima volta negli ultimi venticinque derby (quelli da quando Cairo è presidente del Torino) la Juventus ha alla fine portato a casa la vittoria. Non può essere un caso. E meno male che a parole, bianconere, (ieri, prima) il derby è un partita che conta solo per il Toro.