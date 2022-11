Sarebbe potuto capitare a chiunque di appoggiare male il piede sul terreno e procurarsi una distorsione alla caviglia dopo appena 3 secondi dall’inizio della partita, invece non è capitato a un giocatore qualunque tra i ventidue in campo in Bologna-Torino, l’infortunio lampo è occorso proprio a Pietro Pellegri. Se è vero che la fortuna è cieca, è altrettanto vero che la sfortuna sembra invece vederci benissimo e continua ad abbattersi su un calciatore che da anni è tormentato dai problemi fisici e non ha potuto esprimere tutto il suo potenziale.



Quella contro il Bologna per Pellegri sarebbe dovuta essere la partita della svolta: era reduce da un buon momento di forma, con due reti segnate nelle ultime tre partite, e per la prima volta in carriera è stato schierato titolare per quattro gare consecutive. La gioia è durata però appena 3 secondi, il tempo di scattare verso l’avversario, dopo il calcio d’inizio battuto dal Bologna, e appoggiare male il piede sinistro sul terreno.



Pellegri ha lasciato poi il campo a Karamoh, un giocatore con caratteristiche differenti che si è dovuto adattare al ruolo di punta centrale facendo però parecchia fatica. Qui si entra però in un altro discorso, che riguarda le scelte fatte in estate in fase di costruzione della rosa: la squadra di Juric è incompleta, lo si è detto più volte e lo stesso tecnico lo ha ribadito, tutti i limiti si sono visti ieri, soprattutto quando Paro ha provato a cambiare l’inerzia della partita con le sostituzioni.