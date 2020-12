Il Torino A, quello di, finora non ha funzionato, il Torino B, quello di, neppure. La squadra granata è come un’operazione algebrica, in cui possono cambiare anche alcuni valori (fuori il 39 dentro il 32, fuori il 33 dentro il 99) ma il risultato finale resta sempre lo stesso: un’altra sconfitta, zero punti in classifica e lo spettro della retrocessione che fa sempre più paura. A Roma ci si è messo anche l’arbitroa rendere tutto più complicato: particolarmente severo conin occasione della seconda ammonizione per un fallo che sembrava addirittura non esserci sual 14’, particolarmente magnanimo connell’azione dell’1-0 giallorosso. E lascia qualche dubbio anche il rigore concesso ache ha permesso a Veretout di portare il risultato sul 2-0.ultimo posto in classifica condiviso con il Crotone, appena 6 punti conquistati sui 36 disponibili, 30 gol incassati finora (nessuno ha fatto peggio)., ora invece sta continuando a confermare l’allenatore, forse perché il calendario prevede molti impegni ravvicinati, forse perché esonerarlo significherebbe certificare l’ennesimo fallimento della propria gestione.Anzi, sarebbe stata da rifare già in estate: era evidente a tutti dopo la miracolosa salvezza conquistata da Longo, non lo è stato per Cairo, che mentre non rinforzava il suo Torino e la contestazione dei tifosi si faceva sempre più sentire, promuoveva con un 7 la sua presidenza. Il Torino è andato avanti con gli scontenti, ha confermato giocatori che finora hanno molto deluso comeal primo è stato anche rinnovato il contratto) e allo stesso tempo non si è rinforzato a dovere: sono arrivate un paio di scommesse,una discreta mezzala come(che non basta da solo a far fare il salto di qualità), giocatori che non spostano gli equilibri come. Ora la domanda che sorge spontanea è: