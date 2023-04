È il solito: gioca bene, crea occasioni ma fa una grande fatica a segnare e alla fine torna a casa con l’amaro in bocca. L’1-1 finale sta stretto per quanto costruito: alla fine del primo era difficile credere che il risultato fosse realmente di 1-0 per i neroverdi, il pari diha riequilibrato la gara ma il tanto sperato sorpasso non è arrivato. Ora il settimo posto è distante sei punti ma a occupare quella posizione c’è unache sta viaggiando a ritmi elevatissimi. L’ottava posizione non è invece irraggiungibile ma bisognerà fare meglio diin queste ultime dieci giornate di campionato.Per la qualificazione a una coppa europea, p: già a partire da questa sera(e farlo nella semifinale contro la Juventus non sarà certo difficile per i tifosi granata), perché è l’unica delle quattro semifinaliste a occupare una delle prima sei posizioni, l’unica che assicurerebbe alla settima (o ottava in caso di sanzioni da parte della Uefa o ulteriori penalizzazioni a fine campionato per la Juventus) di qualificarsi alla prossima Conference League. Oltre che chiudere aiuto alle altre, in queste ultime dieci partite di campionato il Torino dovrà poi evitare altri passi falsi come quello di ieri contro il Sassuolo e crearsi da solo i presupposti per andare in Europa.