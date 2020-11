Tre indizi fanno una prova:. Aveva abituato tutti a parare anche l’imparabile, da tre partite il portiere delnon sembra più essere lui, commette errori su errori e subisce gol evitabili. Ciò che bisogna chiedersi è: davvero in un mese si è imbrocchito a tal punto? No, dietro a un calo così verticale delle prestazioni c’è dell’altro: non ha perso la spinta nelle gambe, né i riflessi, né le sue mani si possono essere trasformate in saponette.Il portiere si era sentito tradito dalla società,: poi, un po’ per il lavoro di convincimento fatto dae dama soprattutto per la mancanza di offerte irrinunciabili a causa di un mercato bloccato, è rimasto ma senza il sorriso. Ha iniziato il campionato con una prestazione incredibile contro la Fiorentina e se la partita è terminata solamente 1-0 per i viola, e non 3-0 o 4-0, il merito è tutto del portiere. Poi è arrivato il ko contro l’, ma anche in questo caso non si può imputare nulla al 39 granata, successivamente si è ufficialmente chiuso il mercato estivo: da quel momento il crollo è stato verticale e Sirigu ha collezionato errori su errori che il Torino ha pagato a caro prezzo controe infine ieri contro la, sia in uscita che in entrata: sono rimasti numerosi giocatori controvoglia (da, dapassando per) non sono arrivati i rinforzi di cui Giampaolo aveva bisogno (il regista su tutti) e una squadra che l’anno scorso si è salvata per il rotto della cuffia è rimasta pressoché la stessa. Ma con tanti musi lunghi in più dentro lo spogliatoio. E tra questi c’è anche quello di Sirigu.