Negli ultimi anni Pietro Pellegri ha trascorso più tempo in infermeria che in campo, anche il suo primo anno e mezzo al Torino non è andato alla perfezione a causa di una serie di infortuni che lo hanno meritato. Eppure, se c’è una cosa che l’Europeo Under 21 sta dimostrando è che Pellegri è uno di quei giocatori su cui si deve continuare a puntare per il futuro. Certo è il caso di prendere tutte le precauzioni del caso, leggasi un attaccante in più per tutelarsi e non correre il rischio di rimanere senza punte di ruolo come più volte accaduto nell’ultimo campionato, ma privarsi di Pellegri sarebbe un errore.



Ha tutte le caratteristiche tecniche e fisiche per poter continuare a crescere e diventare un giocatore importante anche per la nazionale e non è un caso che Paolo Nicolato abbia deciso di consegnare a lui la maglia da punta titolare all’Europeo. Un po’ tutti gli allenatori che lo hanno potuto seguire da vicino in settimana credono nelle sue qualità (Nicolato, Ivan Juric ma anche Roberto Mancini) e questo non può certo essere un caso.



Non va dimenticato un fatto importante quando si valuta Pellegri: l’età. E’ nato nel 2021, ha 22 anni e ha ancora diversi anni di carriera di fronte sé. Ha tempo per crescere, migliorare e soprattutto lasciarsi alle spalle questi anni bui, in cui spesso è stato costretto a guardare gli altri giocare per via degli infortuni. Su Pellegri è quindi giusto puntare anche per il futuro.