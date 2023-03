I numeri della carriera di Nemanja Radonjic dicono molto di lui. Il primo è quello dell’età: 27 anni, non un ragazzino alle prime esperienza nel calcio professionistico ma un giocatore ormai esperto. Poi c’è il numero 6, quello delle presenze dello scorso anno nel campionato portoghese con la maglia del Benfica. Il numero 15 è invece quello che indica i minuti che Ivan Juric gli ha concesso nel derby prima di richiamarlo in panchina perché infastidito dal suo atteggiamento in campo. Ciò che questi numeri evidenziano è che i limiti del trequartista serbo non sono sul piano tecnico ma a livello comportamentale, mentale: ha le qualità per fare la differenza ma in carriera non è mai riuscito a esplodere per colpe proprie.



Ora, come ha anche detto Juric in conferenza stampa, Radonjic avrà tre mesi di tempo per provare a farsi perdonare ma, soprattutto, per non buttare via l’ennesima possibilità della sua carriera. Di treni ne ha già fatti passare molti (e alcuni anche importanti) e a 27 anni rischia di non averne ancora molti ad aspettarlo. Improbabile che domani sera scenda in campo dal primo minuto contro il Bologna ma Juric gli concederà altro spazio da qui alla fine del campionato: Radonjic non si giocherà solamente il suo futuro al Torino ma molto, molto, di più.