Belle prestazioni contro le grandi ce ne sono state, basti pensare a quelle contro Atalanta, Lazio, Milan, Napoli e anche Juventus (almeno per quanto riguarda i primi 50 minuti), ciò che finora è invece mancata è una vittoria del Torino contro una big. Scontato dire che battere la Roma permetterebbe di interrompere questo tabù ma, cosa ancora più importante, darebbe entusiasmo all’ambiente e alla squadra.



I dati delle presenze allo stadio di questa prima parte di stagione (la media è di circa 9.000 spettatori a partita) dimostrano che le ultime due stagioni hanno lasciato parecchie scorie non ancora smaltite: certo, i risultati del recente passato non sono l’unico motivo che hanno portato a questo calo di biglietti venduti, ma la delusione nella tifoseria è ancora molto forte. Le belle prestazioni e la striscia positiva di risultati tra le mura amiche non sono bastati a cancellarla, non sarà probabilmente sufficiente neppure un successo ma di certo potrebbe aiutare.



Una vittoria a Roma servirebbe inoltre ad aumentare quella credibilità di Juric nei confronti di Cairo, di cui lo stesso allenatore ha parlato in una delle ultime conferenze stampa. Credibilità che darebbe maggiore forza all’allenatore nel momento di chiedere rinforzi sul mercato. E per lasciarsi alle spalle gli ultimi due anni, fare quel salto di qualità ormai insperato da buona parte della tifoseria, di rinforzi il Torino ne avrebbe bisogno.