Juventus, Inter e ora anche il Milan: nella corsa per lo scudetto il Torino non fa regali a nessuno e con ieri ha fermato sul pareggio anche la squadra rossonera, dopo aver ottenuto lo stesso risultato nel girone di ritorno anche contro i bianconeri e i nerazzurri. Ancora una volta, però, la formazione di Juric ha terminato la gara con un po’ di rammarico per non essere riuscita a capitalizzare al meglio le occasioni create. Gianni Brera diceva che la partita perfetta era quella che terminava 0-0: non so se Torino-Milan sia stata davvero la gara perfetta, ma non ci sono dubbi sul fatto che quella di Bremer sia stata una prestazione impeccabile, senza sbavature. Insomma, perfetta.



Ancora una volta Bremer ha dimostrato di essere il miglior difensore di questo campionato, capace di fermare qualunque attaccanti trovi davanti a sé, impossibile da superare, bravo nel farsi trovare sempre al posto giusto al momento giusto. Le due toppi messe sulle fughe di Leao a inizio secondo tempo, quell’entrata a stoppare la conclusione di Messias nei minuti di recupero, fatta con una scelta di tempo impeccabile e nettamente sul pallone, sono i simboli della sua prestazione. Nemmeno i più acclamati Skriniar, De Ligt, Koulibaly e Tomori in questa stagione hanno avuto un rendimento all’altezza di quello di Bremer: a fine stagione probabilmente andrà via, ma per prenderlo non basterà pagarlo. Uno come Bremer va strapagato.