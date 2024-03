Toromania: Zapata è infinito. Meno male che a Begamo l'hanno dato per bollito

Andrea Piva

E ora sono 10 gol in campionato per Duvan Zapata. E c'è ancora tutto il tempo per migliore lo score e scalare qualche posizione nella classifica marcatori, alla faccia di chi dava il colombiano già per bollito dopo la scorsa stagione, in cui si era sì fermato a 2 reti ma in cui era stato pesantemente condizionato da alcuni infortuni. Ora che sta bene e che si sente nuovamente importante, Zapata è tornato a segnare, a fare la differenza, a essere un vero e proprio leader in campo, quel trascinatore che ha portato per diversi anni l'Atalanta tra le prime della classifica e a giocarsela con le big europee in Champions.



Ora sta trascinando il Torino che, grazie all'incornata proprio del suo numero 91 e al gol di Nikola Vlasic contro l'Udinese, è rimasto attaccato al treno europeo. Un passo falso, considerati i successi di Monza e Lazio, avrebbe voluto dire addio alle ultime residue speranze di agganciare almeno l'ottavo posto. Il Torino invece è ancora lì, che grazie a un Zapata in questo stato di forma può continuare a sperare di scalare qualche posizione in classifica.



E chissà cosa ne pensano dalle parti di Bergamo di questo Zapata, scaricato probabilmente troppo in fretta. L'Atalanta sta disputando l'ennesimo buon campionato, segna con facilità con un po' tutti gli elementi della propria rosa, ma non ha un solo attaccante che fino a questo momento ha segnato quanto il numero 91. Né Gianluca Scamacca, arrivato proprio a sostituire il colombiano, né Ademola Lookman hanno raggiunto la doppia cifra. E non lo hanno fatto neanche Charles De Ketelaere o Aleksey Miranchuk. Forse Zapata avrebbe fatto ancora comodo all'Atalanta, per fortuna del Torino a Bergamo non la pensavano così e ora a goderselo sono Ivan Juric e i tifosi granata.