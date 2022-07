si presenta come nuovo giocatore del. L'esterno italiano, libero dopo la scadenza del contratto con la Juventus, è arrivato in un'operazione condotta grazie all'intermediazione dell'agente Andrea D'Amico: "Ciao Toronto, piacere di conoscervi. Sono emozionato ad essere qui, in questa famiglia. E' un grande progetto. Tutti hanno fatto parte della trattativa, sono molto contento della decisione. Questo è un grande progetto per il futuro, sono molto contento, vi ringrazio tantissimo, anche per la fiducia".- "Per me è un gran campionato, il Toronto è un'ottima squadra. Ha buoni giocatori, ci sono molti elementi validi".- "Ho giocato lì quando avevo 10 anni. E ho lavorato lì per 15 anni. Sono cresciuto fino alla prima squadra, dopo sono andato alla Juventus. Ho vinto trofei importanti, l'Europeo. Sono cresciuto come calciatore, come uomo, come persona".- "Ho scelto la MLS perché avevo opportunità in Italia, molte squadre. Sono molto fortunato, nel calcio di oggi non è facile avere scelte. Ho deciso io, per me in Italia avevo terminato un percorso, ho vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere. Con la Nazionale anche. Ora voglio vincere qui con questa famiglia, con Toronto. Toronto ha un grande progetto per il futuro, me l'hanno spiegato e fatto vedere. Qui per fare la storia di questo club".- "Chiellini è un fratello maggiore. Gli voglio bene. E' stato il mio capitano alla Nazionale, alla Juventus. Ora giocare contro di lui è complicato. Ecco, lo farò. E magari faccio gol".- "Sono qui per giocare nel mio ruolo. Se me lo chiedono alla Juve, io il sacrificio lo faccio. Se me lo chiedono qui, lo farò anche qui".