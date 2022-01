Dichiarazioni piuttosto curiose quelle rilasciate da Bill Manning, presidente del Toronto FC, prossima squadra di Lorenzo Insigne. Il numero uno della franchigia di MLS ha svelato alcuni retroscena su come la sua scelta per il supercolpo della prossima stagione sia caduta sul capitano del Napoli: "Ho consultato l’elenco dei giocatori della Nazionale Italiana su Transfermarkt, soffermandomi su quelli che erano in scadenza di contratto e lui era uno dei pochi. Cercavo calciatori che fossero di livello mondiale, che avrebbero avuto un buon valore commerciale nella prossima finestra di mercato. Ho condiviso i miei rilievi al consiglio d’amministrazione e Lorenzo è finito in cima alla lista", ha spiegato Manning. "Il club non ha fatto acquisti per due intere stagioni per la pandemia e Insigne sarà un giocatore che la gente vuole venire a vedere perché c’è sempre la possibilità che faccia qualcosa di indimenticabile", ha poi concluso.