La notizia era nell'aria da tempo, il giocatore era già arrivato in canada, ma ora è anche ufficiale: il Toronto FC ha confermato su tutti i propri canali ufficiali l'ingaggio di Mimmo Criscito che arriva dal Genoa.



IL COMUNICATO

Il Toronto ha annuciato oggi l'ingaggio del difensore italiano Domenico Criscito fino al 2023. Occuperà uno spazio nel roster internazionale e si unirà al club in attesa della ricezione del certificato di trasferimento internazionale



Il presidente Bill Manning: "Mimmo andrà ad aggiungere grande esperienza alla squadra. Nella sua carriera ha giocato diverse partite importanti per il suo club e per la Nazionale e siamo felici che giocherà per noi".