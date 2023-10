Lorenzo Insigne getting heated with a TFC supporter during today's match #TFCLive #MLS pic.twitter.com/F1KvZUYEPa — Daniel Ayik (@ayik_daniel) October 1, 2023

Ilsta attraversando il suo periodo più nero e anche questa notte, sconfitto per 3-2 da Cincinnati, ha certificato l'ultimissimo posto nella Eastern Conference con solo 4 vittorie all'attivo a fronte di 10 pareggi, 17 sconfitte e addrittura solo 26 gol segnati contro 51 incassati. Sotto la lente d'ingrandimento è finito ancora una volta, infortunato e ai box ma presente in tribuna,Offese a cui, questa volta, l'ex capitano del Napoliaprendo uno scenario diche potrebbe prestoDirettamente dal suo Sky Box, Insigne all'ennesima provocazione questa volta non ci ha visto più, si è alzato in piedi e indicando proprio acluni tifosi che lo stavano insultando, ha alzato la voce e mostrando il dito medio ha urlato un sonoro "Hey you, fuck you. Respect!" che tradotto vuol semplicemente dire "vaffa..., devi portare rispetto".Il ricco stipendio percepito in MLS non gli ha concesso di trovare una sistemazione in Europa già durante l'ultimo mercato estivo quando furono lae laa pensare a lui, ma a gennaio tutto potrebbe nuovamente aprirsi. Con il campionato americano in pausa e con i playoff a cui Toronto non prenderà parte,In Italia in passato ci avevano pensato ancheche a gennaio valuterà l'inserimento di un altro attaccante in rosa anche se per caratteristiche Insigne non si sposa al meglio col progetto di Inzaghi. Più probabile che ci possa essere una chance all'estero, fra Liga e Premier, con vista sul prossimo Europeo sempre che l'Italia riesca a qualificarsi.