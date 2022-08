Bernardeschi di personalità

"Strappa" il rigore al compagno e trasforma #MLS #DAZN pic.twitter.com/LmxpGVqEbn — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 7, 2022

Seconda vittoria nelle ultime tre partite per il Toronto made in Italy, che nella notte ha vinto 4-3 contro il Nashville grazie anche alle reti di QUI il video) e. L'ex Juve ha segnato su rigore, dopo un siparietto con il compagno Jimenez per decidere chi doveva batterlo. Berna ha 'vinto' la sfida, è andato sul dischetto e ha firmato la seconda rete nelle sue prime tre presenze col Toronto.