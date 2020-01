Ernesto Torregrossa, attaccante, capitano del Brescia e... fantallenatore. Autore di una doppietta contro il Cagliari nell'ultimo match pareggiato dalle Rondinelle, il numero 11 dei bresciani ne parla così a Fantacalcio.it: "Sono un grande appassionato di Fantacalcio sin da piccolo, ci gioco con i miei amici del paese. Ritrovarmici ad esserne uno dei protagonisti è un po' strano adesso, ma ci ho fatto l'abitudine. Quando giochi e sei in campo non pensi al Fantacalcio. Mi sono acquistato, non c'era molta fiducia in me: mi sono preso con il minimo di crediti".



MERCATO DI RIPARAZIONE - "Acquistarmi a gennaio? Non lo so, dipende da chi c'è da poter prendere. Dovrebbe esserci un certo Ibrahimovic, io prenderei lui. Penso che il Fantacalcio sia diventato, ormai, un fenomeno sociale. Ci sono tantissime persone che lo fanno e tantissimi mi scrivono sui profili social. Da quando sono rientrato e sto giocando i messaggi sono tanti. Ovviamente son contento quando mi arrivano tanti messaggi positivo, meno per quelli negativi".



SULL'ULTIMO WEEKEND - "Se mi sono schierato domenica? Sì, anche se purtroppo ho perso 5-3 perché il mio avversario aveva Immobile in campo. Incredibile, ho fatto 82 punti ed ho perso. Mi schiero sempre comunque, così mi do un po' di carica in più, sento più responsabilità".