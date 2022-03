Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Bologna risulta da un suo gol: "Nelle ultime partite che abbiamo fatto è quella meno pulita. Siamo abituati a giocare bene magari senza ottenere i risultati come contro il Sassuolo o la Juve, ma servono anche queste vittorie sporche. Menomale mi sono trovato la palla sotto porta, abbiamo fatto una vittoria importante".



Sul futuro: "La cosa più importante è che devo trovare la felicità in campo e qui la sto trovando sia dentro che fuori. Dipende da tante altre cose perché il mio cartellino è dell'Arsenal, non so cosa succederà tra club che dovranno trovare l'accordo, però io voglio stare concentrato sul finale di stagione".