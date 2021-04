Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, parla di Lucas Torreira, in prestito all'Atletico Madrid ma di proprietà dei Gunners, che di recente ha subito un lutto e ha espresso il sogno di vestire la maglia del Boca Juniors anche per riavvicinarsi alla famiglia: "Ovviamente lo abbiamo contattato, ci abbiamo parlato. Sappiamo che è un periodo difficile per Lucas, era molto legato alla madre ed è molto legato alla sua famiglia in generale. Questi sono momenti duri per lui, a livello emotivo ti passano un sacco di cose per la testa. Torreira deve stare tranquillo, quando le cose vanno così non è il momento di prendere decisioni".