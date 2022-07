Dopo l'arrivo di Matic e quello imminente di Frattesi, il mercato centrocampisti della Roma non accenna a fermarsi. Non solo le voci su Demme, adesso arriva dall'Uruguay, come si legge sulle colonne di El Pais, un'altra prospettiva, legata al possibile addio di Veretout. Lucas Torreira, ex centrocampista della Fiorentina che in attesa di una nuova chiamata dalla Serie A è tornato tra le fila dell'Arsenal, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della gara tra Nacional e Plaza Colonia, allo stadio Gran Parque Central di Montevideo.



CHIAMA LA ROMA - "Ho parlato con Mourinho qualche tempo fa. E' un allenatore che ammiro, è una possibilità che mi seduce, ma non è facile". Torreira è fuori dal progetto tecnico di Arteta dopo l'arrivo di Fabio Vieira ai Gunners e ha espresso la sua preferenza per la Serie A e la Liga in vista della prossima stagione.