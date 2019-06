Direttamente dal ritiro dell'Uruguay, con cui è impegnato in Coppa America, Lucas Torreira, esplicita richiesta di Marco Giampaolo, allontana il Milan, dicendosi felice all'Arsenal.



Queste le sue dichiarazioni: "Non sono a conoscenza di un interesse del Milan. Nessuno mi ha chiamato. Oggi gioco in Premier League e sono felice di far parte dell'Arsenal. L'adattamento non è stato semplice, ma ora sto pensando solo alla squadra. Sono felice di essere a Londra".