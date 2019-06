. Una decisione chiara quella del centrocampista uruguaiano, il progetto rossonero lo attrae e il rapporto con Marco Giampaolo è molto stretto: alla Samp si è creato un legame unico, anche il fratello Federico Giampaolo lo ha avuto come giocatore al Pescara e adesso l'idea di ritrovarsi al Milan è sempre più netta anche per Torreira.legati alla sua fidanzata conosciuta proprio ai tempi di Genova. Un passaggio fondamentale per 'aiutare' il Milan in un'operazione difficile.- Sì, perché nonostante la volontà del giocatore sia esposta a favore del Diavolo c'è da considerare il. Torreira è amatissimo dai tifosi, i dirigenti così come il manager Unai Emery stravedono per lui, servirà quindi una proposta all'altezza per liberarlo e non sarà semplice.. Una formula che non convincerebbe subito i Gunners, per questo c'è da lavorare e limare, i primi contatti sono partiti e Torreira si è schierato. Lavori in corso, Giampaolo ci spera. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com