Il Torino è ancora a caccia di un regista sul mercato e il sogno resta sempre Torreira, conteso con l'Atletico Madrid. Come si legge su Tuttosport, l'Arsenal (dove è in arrivo Aouar dal Lione) preferirebbe cedere l'uruguaiano ai granata. A meno che il club spagnolo allenato da Simeone non offra in cambio il mediano ghanese Thomas Partey. I Gunners continuano a chiedere 24 milioni di euro. ​In uscita ceduti a titolo definitivo alla Cremonese il terzino destro Alessandro Fiordaliso (21 anni) e il portiere Andrea Zaccagno (23 anni).