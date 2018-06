Filippo Tortu, stella dell'atletica. Il fenomeno che ha appena strappato il record italiano di sempre sui 100m qualche giorno fa a Pietro Mennea - ha corso in 9.99 - si è raccontato a Tuttosport: "Mi sento tranquillo. Fare il record era un sogno che avevo fin da piccolo e nel momento in cui è arrivato sono corso subito dalla mia famiglia e dal mio team. Io mi sento solo di ringraziarli, perché non sono io che ho abbattuto da solo il muro dei 10'', lo abbiamo abbattuto insieme".



"L’obiettivo di quest’anno è raggiungere la finale degli Europei, quindi io rimango concentrato. Magari adesso ci vado con un senso di responsabilità diverso, ma gli obiettivi di inizio anno devono rimanere quelli. Poi, cosa succederà in finale una volta che ci sarò arrivato, è un’altra storia. Non mi vorrei fermare qua, io voglio sempre fare il mio personale in ogni gara, quindi dalla prossima cercherò subito di migliorarmi. Quello che mi fa senso, è quando mi chiedono il mio personale: è un po’ come quando cambia l’anno e per i primi giorni ti viene spontaneo scrivere ancora l’anno precedente. Ecco: non mi sono ancora abituato a dire 9 secondi, sono ancora abituato al 10".



"Calcio come Bolt? Per carità, ho dei piedi pessimi per il calcio, anche se poi nella vita non si sa mai. Fare il record a Madrid è stato anche un bel modo di vendicarsi per come siamo usciti dalla Champions col Real. Mi piacerebbe se vincessimo la Champions nella prossima stagione, non è un’ossessione ma sarebbe coronare un altro sogno".