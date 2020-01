Tra le speranze che il governatore della Liguria Giovanni Toti ripone nell'anno appena iniziato c'è anche quella di vedere imprenditori autoctoni investire in Genoa e Sampdoria.



Intervistato dal Giornale della Liguria, il numero uno di Palazzo De Ferrari sembra voler tirare le orecchie a coloro che pur potendoselo permettere preferiscono non impiegare i propri soldi per finanziare il calcio cittadino: "E’ vero, esistono grandi patrimoni, c’è quella che si potrebbe definire la buona borghesia ligure. Ma si vede che preferisce ancora giocare in difesa. Se ho un rammarico è che nelle grandi operazioni di rinnovamento che abbiamo lanciato non ci sono mai capitali liguri. Forse è ritrosia, timidezza, prudenza. Vorrei che cambiasse"