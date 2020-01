Sembra proprio che il matrimonio tra il Genoa e Jasmin Kurtic non si debba fare.



Nonostante l'insistente corteggiamento del Grifone per il centrocampista sloveno difficilmente la trattativa si concretizzerà, almeno nell'attuale sessione di mercato. Nei giorni scorsi le due parti sembrano essere molto vicine, con il giocatore allettato dall'idea di lasciare la Spal dopo due stagioni e mezzo per accettare la proposta rossoblù. La società emiliana non sembra tuttavia per nulla convinta dall'ipotesi di privarsi di uno dei suoi uomini migliori, oltretutto andando a rafforzare una diretta concorrente nella corsa salvezza e avrebbe posto un comprensibile veto alla trattativa.