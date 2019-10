In alto mare, a lottare con le onde, senza vedere all'orizzonte nulla che assomigli alla terra ferma. Il Tottenham è sempre più in difficoltà: dopo il frastornante 7-2 subito martedì dal Bayern Monaco, oggi gli Spurs sono nuovamente crollati. Carnefice il modesto Brighton, capace di rifilare un secco 3-0 ai vicecampioni d'Europa.



INIZIO HORROR - Un avvio di stagione da incubo. Il 1 giugno Pochettino sfidava Klopp al Wanda Metropolitano, in palio la Champions League. In 4 mesi è cambiato tutto. Tre vittorie in otto partite in campionato, con 14 reti fatte e ben 12 subite. Oggi la seconda sconfitta nelle ultime tre, in una gara dominata dal Brighton. Un 3-0 in cui è latitava atteggiamento, l'aggressività, la determinazione e il gioco. La corazzata che aveva incantato l'Europa è scomparsa. La batosta con il Bayern troppo pesante per essere digerita senza problemi. In poche settimane il Tottenham ha subito 20 gol in 10 partite, ed è stato eliminato dalla Coppa di Lega dal Colchester, squadra della quarta divisione inglese. Pochettino ha accumulato credito nel nord di Londra, ma la pazienza della famiglia Levy vacilla, così come in bilico è oramai l'allenatore argentino, che sembra aver perso la bussola.



SPUNTA ALLEGRI - Tra le ipotesi per la sostituzione del tecnico c'è Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, dopo l'esonero di pochi mesi fa, è ancora sotto contratto con la Juve, fino al 30 giugno 2020. Si sta prendendo un anno sabbatico, durante il quale sta continuando un percorso di aggiornamento. Allegri è spesso a Londra, dove sta studiando l'inglese. Martedì sera è stato avvistato nel nuovissimo stadio del Tottenham, per assistere alla debacle dei britannici in Champions con il Bayern. Max vuole tentare un'esperienza in Premier League, e le ipotesi ad oggi sono due: o il Tottenham o il Manchester United, che pure è in difficoltà. Ma la situazione in casa Spurs sta precipitando, Pochettino trema e Allegri è pronto...