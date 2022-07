Dopo la cessione dal Tottenham, ai microfoni di AD, ha parlato Bergwijn. È stata l'occasione per ripercorrere il suo percorso agli Spurs e per raccontare del suo rapporto con Antonio Conte. "Non c'era legame con lui. Credo che mi abbia parlato solo una volta, dopo l'ultimo allenamento della scorsa stagione. Dopo quella volta sono andato a parlare con il direttore sportivo e gli ho detto che volevo andarmene".