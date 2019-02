Un ottavo di finale senza favoriti, dallo spettacolo assicurato.Gli Spurs, che hanno vinto gli ultimi due precedenti (3-1 a Londra, 2-1 in Germania), si affidano al sudcoreano Son, a segno nelle ultime tre partite, il Dortmund punta tutto su Sancho, ex esterno offensivo del Manchester City, quest'anno in gol 8 volte con 10 assist in Bundesliga. Non saranno della partita Alli e Kane da una parte, Reus dall'altra. Per Pochettino c'è la buona notizia del recupero di Lamela e Dier. Match di ritorno in programma il 5 marzo.