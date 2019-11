Gli scommettitori credono nell’esordio vincente di Mourinho sulla panchina del Tottenham. Il 53% delle puntate si sono infatti riversate sul successo degli Spurs, mentre solo il 23% crede in un’affermazione casalinga del West Ham. Le due squadre navigano in acque poco tranquille, data la classifica che vede il Tottenham al quattordicesimo posto e gli Hammers al sedicesimo, Il ritorno in panchina dello Special One, potrebbe rivitalizzare una squadra in piena crisi di risultati e che non vince in campionato da 5 turni. L’ultima formazione allenata da Mourinho fu il Manchester United, che lo cacciò dopo un inizio campionato poco fortunato. Prima ancora l’allenatore, nel 2010, portò l’Inter a conquistare il triplete, un record raggiunto soltanto da 8 squadre in Europa. L’allenatore vanta una serie di conquiste che lo hanno reso celebre, sono infatti 8 i campionati conquistati e 2 le Champions League vinte. In questa nuova veste, con i colori bianco e blu del Tottenham, Mourinho si dichiara entusiasta della nuova avventura e della possibilità di lavorare in un team con una grande tradizione, e i bookies sono dalla sua parte.