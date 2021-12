Nel corso della serata del Gran Galà Gazzetta Adwards, l'allenatore del Tottenham Antonio Conte ha parlato della sua avventura all'Inter: "Due anni bellissimi, dal primo all'ultimo giorno. Un grande percorso iniziato con la richiesta della società di riportare la squadra in alto e cambiare la storia. L'abbiamo fatto tutti insieme, con i dirigenti, i giocatori, lo staff e i tifosi. E aver battuto la squadra che stava dominando in Italia è motivo d'orgoglio e soddisfazione".



IN INGIHLTERRA - "In Serie A si da priorità alla tattica, gli allenatori sono preparati e c'è un'intensità più bassa. Qui si è meno organizzati e ci sono molti spazi d'attaccare e 1 vs 1. Negli ultimi venticinque minuti può succedere di tutto, non si può stare tranquilli neanche sul 3-0. Non ci sono squadre materasso, si può perdere con chiunque; l'atmosfera è stupenda anche se qui in Inghilterra alcune volte si toglie un po' di pressione, e non è sempre positivo perché il rischio è di essere meno concentrati".